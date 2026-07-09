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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о рекорде Гретцки: «Овечкин достиг всего, чего мог. И если он хочет еще большего, то это уже исключительно его дело»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с « Вашингтоном ».

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