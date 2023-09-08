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Лицемерие либерала. Муратов подает в суд на государство

Лицемерие либерала. Муратов подает в суд на государство

Лицемерное двоемыслие либеральной оппозиции буквально не знает границ. Так, многие из попавших в список "иноагентов" сначала данным статусом бахвалятся.

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Комментарии
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Igor Semirechenskiy
В добрый час, давно пора найти горшок для подпиндосного дерьма! Ведь оным даже &quot;репрессии позарез нужны.., чтобы: а) повысить свою капитализацию для западных спонсоров: «вот мы за вас как страдаем, отсыпьте печенек»; б) доказать себе и окружающим, что они не клоуны, а настоящая «опасность» для государства. Но подлое государство в лучшем случае ставит в угол на полчаса, чем вызывает новый приступ бессильной злобы&quot; (Е. Супер, http://www.odnako.org/blogs/oni-naprosyatsya-kto-i-za-chto-budet-repressirovat-protestniy-klass-rossii/) &quot;Сейчас своей истерикой они... сами поставили общество перед вопросом, насколько безопасно терпеть в своем теле эту занозу… Если угодна метафора, вирус возомнил себя целым организмом, а в ответ породил гипериммунную реакцию общества. Любой трезвомыслящий увидел, как незримый майдан в головах воплотился в украинский бунт. А от Малороссии до Великороссии один шаг&quot; (Р. Газенко: ссылка на zavtra.ru), не так ли? &lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://ic.pics.livejournal.com/igor_semirech/71204316/335858/335858_900.jpg&quot; title=&quot;&quot; /&gt;
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Odnako
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15 час.
VG
Vasily Golov
Премия нынешнего года присуждена Муратову «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».Кто открыто защищал, сражающихся с российской армией сепаратистов на Северном Кавказе, защищало полевых командиров и критиковало действия России по стабилизации ситуации в Чечне? Почему не защищает Нобелевский лауреат борцов Донбасса? Они не совершили ни одного теракта в Киеве? Почему ни слова об обмане России Францией и Германий благодаря минский соглашениям о мире на Донбассе.Ни слова нет в НГ о борьбе Южной Осетии и Абхазии за независимость от Грузии .Вам в суде это скажут жители Донбасса,Осетии и Абхазии.Будете крутиться как уж на сковородке. Это не Осло.Это Москва.
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13 час.
Ксения Фотина
Удастся ли Муратову после суда завязать свой пупок, когда действительно там-то вывалит &quot;на гора&quot; содержимое всей своей требухи?  А это будет именно так, если учесть змеиные повадки муратовщины.
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11 час.

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