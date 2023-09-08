Лицемерие либерала. Муратов подает в суд на государство

Igor Semirechenskiy

В добрый час, давно пора найти горшок для подпиндосного дерьма! Ведь оным даже "репрессии позарез нужны.., чтобы: а) повысить свою капитализацию для западных спонсоров: «вот мы за вас как страдаем, отсыпьте печенек»; б) доказать себе и окружающим, что они не клоуны, а настоящая «опасность» для государства. Но подлое государство в лучшем случае ставит в угол на полчаса, чем вызывает новый приступ бессильной злобы" (Е. Супер, http://www.odnako.org/blogs/oni-naprosyatsya-kto-i-za-chto-budet-repressirovat-protestniy-klass-rossii/) "Сейчас своей истерикой они... сами поставили общество перед вопросом, насколько безопасно терпеть в своем теле эту занозу… Если угодна метафора, вирус возомнил себя целым организмом, а в ответ породил гипериммунную реакцию общества. Любой трезвомыслящий увидел, как незримый майдан в головах воплотился в украинский бунт. А от Малороссии до Великороссии один шаг" (Р. Газенко: ссылка на zavtra.ru), не так ли? <img alt="" src="https://ic.pics.livejournal.com/igor_semirech/71204316/335858/335858_900.jpg" title="" />