Пункт-А

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  • lidia sovkunova
    Их власти видно тоже не знают, кто, что , кому у них продает.10 тонн фиников н...
  • Svetlana Rudnitckay
    Правильно сделали.10 тонн фиников н...
  • Svetlana Rudnitckay
    Можно подумать что милиция работала иначе. Мало кто шёл туда по призванию и с чистыми помыслами. Больше те, кто работ...Вандалы продолжаю...

Замминистра ЖКХ Ольга Бойправ – про спасение Астрахани от прорывов на водопроводах

Замминистра ЖКХ Ольга Бойправ – про спасение Астрахани от прорывов на водопроводах

Больше года назад, в октябре 2021 года, астраханское правительство обрадовало известием: региону был одобрен крупный инфраструктурный кредит на 2,7 млрд рублей, который пойдет на ремонт водопроводных и канализационных сетей «Астрводоканала».

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