Замминистра ЖКХ Ольга Бойправ – про спасение Астрахани от прорывов на водопроводах

Больше года назад, в октябре 2021 года, астраханское правительство обрадовало известием: региону был одобрен крупный инфраструктурный кредит на 2,7 млрд рублей, который пойдет на ремонт водопроводных и канализационных сетей «Астрводоканала».
Больше года назад, в октябре 2021 года, астраханское правительство обрадовало известием: региону был одобрен крупный инфраструктурный кредит на 2,7 млрд рублей, который пойдет на ремонт водопроводных и канализационных сетей «Астрводоканала».
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