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Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

Российские войска «стопроцентно» не собираются маршировать по Европе. Так вероятность нападения России оценил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Он оценил вероятность нападения России на Европу, но не привёл ни одного аргумента. А зачем России эта гнилая Гейропа? Ну вот скажите, зачем!
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