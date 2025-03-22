Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

Российские войска «стопроцентно» не собираются маршировать по Европе. Так вероятность нападения России оценил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
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