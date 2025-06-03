Знатоки не ответили, зачем нужны отверстия в защитных стеклах на хоккейных площадках НХЛ. А вы сможете?

Спойлер: не для хоккеистов. 30 мая 2025 года в культовой телеигре «Что? Где? Когда?» знатокам из команды магистра Андрея Козлова в 5 раунде был задан вопрос: На защитных стеклах хоккейных площадок НХЛ можно увидеть отверстия 11х14 см.