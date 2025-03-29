Особое мнение В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА об истинном авторе романа "Тихий Дон". Правдивый ответ на этот злободневный вопрос дан в книге Валентина Богданова "У истоков Тихого Дона", размещённый на портале ЛитРес, на стр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)