Особое мнение В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА об истинном авторе романа "Тихий Дон". Правдивый ответ на этот злободневный вопрос дан в книге Валентина Богданова "У истоков Тихого Дона", размещённый на портале ЛитРес, на стр.