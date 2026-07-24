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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист объяснил, что делать при занижении пенсионных выплат

Юрист объяснил, что делать при занижении пенсионных выплат

Нередко размер выплаты оказывается ниже расчетного из за неучтенного стажа или ошибки в коэффициентах, но ситуацию можно исправить без суда Пенсия может оказаться меньше по причине одной пропущенной строки в трудовой книжке, утраты архивной справки или ошибки в сведениях о стаже.

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