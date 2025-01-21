В Крыму увеличили выплаты ветеранам

Фото: Михаил ГладчукВ Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии