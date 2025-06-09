Автосоюз попросил правительство заменить устаревшие камеры фиксации на дорогах

Национальный автомобильный союз обратился к российскому премьеру Михаилу Мишустину с письмом с просьбой заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД, чтобы выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов.
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