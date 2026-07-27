В Самарской области расчистят озеро для 6 тысяч жителей

В Нефтегорском районе Самарской области начались работы по расчистке озера Приказное. Мероприятия осуществляются в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области».
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