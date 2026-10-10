Экс-настоятеля храма в Австралии осудили за педофилию

www.globallookpress.com/Ayman Alahmed Бывшего настоятеля буддийского храма Dhamma Sarana в австралийской столице Мельбурне 71-летнего Наотунне Виджита приговорили к 13 годам заключения за сексуальное насилие над шестью девочками.
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