Пока затишье: что говорят прогнозы магнитных бурь на 14 июня 2024 года Евгения КомароваТекущий год сопровождался мощными магнитными бурями, возникшими от того, что мощные импульсы от Солнца попали по Земле.
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