Почему тоннель в США надо рыть именно сейчас

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и наш ключевой переговорщик по украинской проблеме, призвал Илона Маска приступать уже к рытью тоннеля под Беринговым проливом, отделяющим Россию от США (ссылка).
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Пусть Дмитриев сам его роет, Маск инвестиции только соберёт и заболтает проект. Да и кому он нужен, товары выгоднее сухогрузами везти чем через два материка по железке.
А для чего он нужен , что бы что , сырье вывозить , как из Африки , не ?
Любое строительство, если от него есть польза - хорошо!