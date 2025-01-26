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Внимание, туман сгущается! На Кубани – штормовое предупреждение, возможен гололед

Внимание, туман сгущается! На Кубани – штормовое предупреждение, возможен гололед

Ожидается сильный туман (опасное явление) сегодня, 26 января, в период 15 до 17 часов. Кроме того, в ночь на понедельник, 27 января, а также завтра утром и до обеда местами возможен сильный туман и гололед.

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