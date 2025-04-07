Россия строит первый постсоветский авианосец.Работы по строительству первого постсоветского авианосца «Иван Рогов» на судостроительном заводе «Залив» в Крыму идут полным ходом, достигнув существенного прогресса за истекшие два года,— констатирует американское военное издание Military Watch … .