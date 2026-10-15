Осенью из-за сокращения светового дня, похолодания и изменения погодных условий у людей могут обостряться хронические заболевания сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта, рассказал RT ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Александр Врублевский.
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