Медведев заявил о пике ядерной угрозы при Байдене и процитировал Апокалипсис

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что вероятность глобального вооруженного конфликта, включая применение ядерного оружия, достигла критической отметки во времена президентства Джо Байдена.
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