Трансформаторную будку в Хорошевском украсил портрет Артёма Микояна

Художественные граффити украсили 52 объекта энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, в их число вошли трансформаторные подстанции, тепловые пункты и дренажные насосные станции.
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