Как просто и быстро вылечить цыпки на руках

Доступные и действенные способы То, что мы с детства привыкли называть цыпками — это не что иное, как обветренная и потрескавшаяся кожа на руках, которая становится сухой, грубой и иногда даже покрывается микротрещинами.
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