Модель Кайли Дженнер сошла с самолета из-за приступа тревожности

Новый эпизод реалити-шоу «Семейка Кардашьян» ознаменовался неожиданным событием. Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, стала причиной того, что запланированный полет на частном самолете был отложен.
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