В США вручили Шнобелевскую премию за обучение голубей наводить ракеты

В США объявлены лауреаты ежегодной Шнобелевской премии. Голуби-наводчики ракет, животные, способные дышать ректально, полезные "побочки" от плацебо, и подбрасывание монет для уточнения теории вероятности — RTVI рассказывает о самых нелепых научных исследованиях, оцененных по достоинству в этом году.