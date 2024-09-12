В США вручили Шнобелевскую премию за обучение голубей наводить ракеты

В США объявлены лауреаты ежегодной Шнобелевской премии. Голуби-наводчики ракет, животные, способные дышать ректально, полезные "побочки" от плацебо, и подбрасывание монет для уточнения теории вероятности — RTVI рассказывает о самых нелепых научных исследованиях, оцененных по достоинству в этом году.
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