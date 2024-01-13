Протоиерей Андрей Ткачев: Личность закаляется в общении, а растет в одиночестве

Владимир Соловьев НАНЕСЛИ ПУТИН С МЕДВЕДЕВЫМ ДИАСПОРАЛЬНЫХ ЯИЦ. ЧТО ИЗ НИХ ВЫЛУПИТСЯ, УЖЕ СООБЩИЛ НАМ ПАТРИАРХ, ДУШОЙ БОЛЕЮЩИЙ И МОЛЯЩИЙСЯ ЗА НАШУ ПРАВОСЛАВНУЮ РОДИНУ!! ДРУГОЙ МЕНТАЛИТЕТ ДИАСПОР И ДРУГАЯ "КУЛЬТУРА" ПРИМЕШИВАЕТСЯ ИЗВНЕ! ЧТО ЗАДУМАЛ ПУТИН, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНО, ТАК ЖЕ КАК АМЕРИКАНЦАМ НЕИЗВЕСТНО ЧТО ЗАДУМЫВАЕТ ИХ Wall Street !

тимур чагалидзе А что, адов 9? Может 9 кругов ада? Ну и если ты в ад веришь конечно...