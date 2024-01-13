Личность закаляется в общении, а растет в одиночестве. Одиночество и общество – две стороны одной медали, совершенно невозможные друг без друга.
Протоиерей Андрей Ткачев: Личность закаляется в общении, а растет в одиночестве
Комментарии
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Владимир Соловьев
НАНЕСЛИ ПУТИН С МЕДВЕДЕВЫМ ДИАСПОРАЛЬНЫХ ЯИЦ. ЧТО ИЗ НИХ ВЫЛУПИТСЯ, УЖЕ СООБЩИЛ НАМ ПАТРИАРХ, ДУШОЙ БОЛЕЮЩИЙ И МОЛЯЩИЙСЯ ЗА НАШУ ПРАВОСЛАВНУЮ РОДИНУ!! ДРУГОЙ МЕНТАЛИТЕТ ДИАСПОР И ДРУГАЯ "КУЛЬТУРА" ПРИМЕШИВАЕТСЯ ИЗВНЕ! ЧТО ЗАДУМАЛ ПУТИН, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНО, ТАК ЖЕ КАК АМЕРИКАНЦАМ НЕИЗВЕСТНО ЧТО ЗАДУМЫВАЕТ ИХ Wall Street !
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5 час.
тимур чагалидзе
А что, адов 9? Может 9 кругов ада? Ну и если ты в ад веришь конечно...
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3 час.
Леонид Руси
9 кругов ада... это такое мистическое графическое изображение. В конечном итоге это одно и тоже. 9 адов... это 9 зон разного режима строгости и на разных планетах. Каждую ночь ве 100 % попадают в ад... когда засыпают. У кого белочка... тоже... Мы духи воплощённые, а в аду... духи резервисты... Про ночные кошмары... слышал? Лично у меня этих кошмаров было неисчислимо...
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1 час.
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