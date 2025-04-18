Небензя: говорить о прекращении огня на Украине пока нереалистично

Перемирие на Украине пока нереалистично. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной.