Небензя: говорить о прекращении огня на Украине пока нереалистично

Перемирие на Украине пока нереалистично. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН по обсуждению итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной.
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