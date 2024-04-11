Сергей Кудренко А вот по поводу Чехии, автор совершенно не права… Каждый четвертый танкист в армии Гитлера был Чех…. Так что не надо сказки рассказывать…. Автор Википедии начиталась…..)))))

И Искандер Возможно, "аффтар", в отличие от многих, в курсе, что в Hидeрландах из 12 прoвинций аж две Голландии – Южная и Северная (со столицей гocyдapcтвa Амстердамом).