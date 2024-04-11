Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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НАТО: почти по Гитлеру

НАТО: почти по Гитлеру

«Каждые 75 лет Европа объединяется и пытается захватить Россию, в результате чего получает по е.зубам…».

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Комментарии
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Сергей Кудренко
А вот по поводу Чехии, автор совершенно не права… Каждый четвертый танкист в армии Гитлера был Чех….  Так что не надо сказки рассказывать…. Автор Википедии начиталась…..)))))
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11 час.
И
Искандер
Возможно, &quot;аффтар&quot;, в отличие от многих, в курсе, что в Hидeрландах из 12 прoвинций аж две Голландии – Южная и Северная (со столицей гocyдapcтвa  Амстердамом).
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11 час.
ВК
Валерий Корытов
Не понял? У на что? Две Голландии или Нидерландов. Определитесь.
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9 час.

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