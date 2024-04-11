«Каждые 75 лет Европа объединяется и пытается захватить Россию, в результате чего получает по е.зубам…».
НАТО: почти по Гитлеру
Комментарии
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Сергей Кудренко
А вот по поводу Чехии, автор совершенно не права… Каждый четвертый танкист в армии Гитлера был Чех…. Так что не надо сказки рассказывать…. Автор Википедии начиталась…..)))))
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11 час.
И
Искандер
Возможно, "аффтар", в отличие от многих, в курсе, что в Hидeрландах из 12 прoвинций аж две Голландии – Южная и Северная (со столицей гocyдapcтвa Амстердамом).
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11 час.
ВК
Валерий Корытов
Не понял? У на что? Две Голландии или Нидерландов. Определитесь.
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9 час.
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