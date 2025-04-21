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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Шабаб», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Дамаком» во вторник

В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Шабаб», «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет дома с «Аль-Иттифаком».

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