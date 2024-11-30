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Агаларов про «Ахмат»: «Я сдал психологически, стал сомневаться в себе, жизнь в Грозном – специфическая, ощущение, будто я на сборах. Обратиться к психологам – нормально, ничего зазорного»

– Почему Ташуев, который сменил Талалаева, не смог привести тебя в чувства? – Ему было сложно это сделать.

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