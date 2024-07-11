🔥 Площадь лесного пожара в окрестностях Судака увеличилась до 10 гектаров Его тушат 2 вертолёта МИ-8 МЧС России.
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🔥 Площадь лесного пожара в окрестностях Судака увеличилась до 10 гектаров Его тушат 2 вертолёта МИ-8 МЧС России.