В Тегеране все спокойно

Во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране победил бывший министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиан, набравший 57,6% голосов избирателей, а его соперник иранский дипломат Саид Джалили получил 44,3%.
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