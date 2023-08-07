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Основатель 3AC Кайл Дэвис сообщил суду, что отказался от гражданства США

Основатель 3AC Кайл Дэвис сообщил суду, что отказался от гражданства США

​ Соучредитель хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Кайл Дэвис заявил суду, отвечающему за надзор за банкротством компании, что он не будет подчиняться и принимать юрисдикцию судов в США потому, что он отказался от своего американского гражданства.

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