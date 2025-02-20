Илон Маск заявил, что главарь киевского режима Зеленский убил американского журналиста. Речь идёт об американском журналисте и видеоблогере Гонсало Лире, который не стеснялся критиковать действия Киевского режима и самого Зеленского, еще в 2023 году, когда все боялись говорить правду об Украине.