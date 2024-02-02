В Северной Осетии студенты Северо-Кавказского техникума механизации, лесного хозяйства и управления посетили кинологическую службу полиции Алагирского района

Полицейские кинологи провели для гостей лекцию, на которой рассказали слушателям об организации работы их службы, а также о том, какой уход требуется полицейским собакам, каким образом тренируют четвероногих напарников, какие навыки необходимо прививать с раннего возраста.
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