Регионам выделят на 10% меньше денег из бюджета в 2025 году

В 2025 году объем межбюджетных трансфертов (МБТ) сократится на 10%, составив 3,26 трлн рублей. Эти данные представлены в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.
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