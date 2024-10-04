НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg Che
    Ее уже в Израиловке сыскали....Озвучены подробно...
  • Павел Иванов
    А просто повышать цены не пробовали?Большой Театр мен...
  • Семен Борисов
    Наркоманов бывших не бывает,пусть ищет по Москве в притонах!Озвучены подробно...

Регионам выделят на 10% меньше денег из бюджета в 2025 году

Регионам выделят на 10% меньше денег из бюджета в 2025 году

В 2025 году объем межбюджетных трансфертов (МБТ) сократится на 10%, составив 3,26 трлн рублей. Эти данные представлены в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх