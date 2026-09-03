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Царьград

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Ил-114-300 готовят к серийному выпуску

Ил-114-300 готовят к серийному выпуску

ПАО «Ил» планирует начать поставки Ил-114-300 авиакомпаниям в 2026 году и постепенно увеличить выпуск до 12 самолетов ежегодно к 2031 году.

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