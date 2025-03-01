ИА Новороссия Shatokhina Natalia/Sergey Elagin/Global Look Press Общественники негодуют: бизнесмены из России восстанавливают наш город, а тут очередная выходка администрации в духе старой украинской власти.
Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Одна только фраза: "Кто сейчас поедет В ДОНБАСС",- о многом говорит. Это жЫдо-бандэровская ципсошная бомба, чтобы накалить обстановку НА ДОНБАССЕ и настроить народ против Пушилина.
Ответить
5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
инициативу снизу никто не отменял. действуйте сами. законы меняются следом за активными действиями снизу, или сверху. выберите первый путь. И действуйте.
Ответить
4 час.
Александр Конкин
А при чем имидж Донбасса? Вся эта, шушара, появилась благодаря Суркову... А Народ Донбасса им "общественную баню" не доверил бы...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии