Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине

лл лина любимцева Одна только фраза: "Кто сейчас поедет В ДОНБАСС",- о многом говорит. Это жЫдо-бандэровская ципсошная бомба, чтобы накалить обстановку НА ДОНБАССЕ и настроить народ против Пушилина.

ВУ Варлам Устрялов инициативу снизу никто не отменял. действуйте сами. законы меняются следом за активными действиями снизу, или сверху. выберите первый путь. И действуйте.