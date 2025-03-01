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Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине

Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине

ИА Новороссия Shatokhina Natalia/Sergey Elagin/Global Look Press Общественники негодуют: бизнесмены из России восстанавливают наш город, а тут очередная выходка администрации в духе старой украинской власти.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Одна только фраза: &quot;Кто сейчас поедет В ДОНБАСС&quot;,- о многом говорит. Это жЫдо-бандэровская ципсошная бомба, чтобы накалить обстановку НА ДОНБАССЕ и настроить народ против Пушилина.
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
инициативу снизу никто не отменял. действуйте сами. законы меняются следом за активными действиями снизу, или сверху. выберите первый путь. И действуйте.
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4 час.
Александр Конкин
А при чем имидж Донбасса? Вся эта, шушара, появилась благодаря Суркову... А Народ Донбасса им &quot;общественную баню&quot; не доверил бы...
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4 час.
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