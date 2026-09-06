Вице-премьер Новак посетил павильон «Душа России» на ВЭФ

Вице-премьер Александр Новак посетил павильон «Душа России» на Восточном экономическом форуме. Экскурсию для него провела заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.
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