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FiNE NEWS

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open), одержав победу в напряжённом пятисетовом матче против американца Тьена Лернера, занимающего 15-е место в мировом рейтинге.

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