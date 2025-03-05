Первое и последнее появление звёзд на красной дорожке

Красная дорожка ассоциируется с роскошью, блеском, гламуром, славой и популярностью. И, если быть откровенными, многие из нас мечтают пройтись по ней под восторженные взгляды поклонников и вспышки фотографов.
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