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Новости для Фанов

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10 фильмов о вирусах и конце света, которые не уступают «Поезду в Пусан»

10 фильмов о вирусах и конце света, которые не уступают «Поезду в Пусан»

Есть особый тип кино, который заставляет сердце биться быстрее уже с первых минут. Это истории о том, как привычный мир рассыпается на глазах: города пустеют, улицы заполняются заражёнными, а обычные люди вынуждены превращаться в бойцов.

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