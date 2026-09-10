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Царьград

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Почему Запад не убирает Зеленского? Самолёт уже "едва не поразили дроном"

Почему Запад не убирает Зеленского? Самолёт уже "едва не поразили дроном"

Самолет лидера киевского режима Владимира Зеленского, который вёз его на церемонию прощания с королем Норвегии, якобы "едва не поразили дроном" при вылете из Молдавии.

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