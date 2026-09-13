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Царьград

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Борис Джонсон едва не пострадал от удара дрона у польской границы

Борис Джонсон едва не пострадал от удара дрона у польской границы

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и другие европейские чиновники оказались под угрозой удара российского беспилотника на польско-украинской границе.

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