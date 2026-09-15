Самая холодная зима в истории СССР: Новый год 1979-го 

Вечером 31 декабря 1978 года жители СССР вовсю резали оливье и готовились смотреть «Иронию судьбы». Никто не мог знать, что уже через несколько часов всю страну накроет лютый мороз — совершенно неожиданный аномальный климатический сбой невероятной силы.
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В Новогоднюю ночь с 78 на 1979г в Белоруссии было - 40...Кто *пяный* валялся в такой мороз - обморозили себе ноги-руки...Но уже 1 янв 1979г потеплело и стало +2...
Я хорошо помню этот Новый Год 1978-79 гг.У нас тоже отключилось отопление и на бордюре от обоев был иней.И 1954-55 гг. были морозы и мы даже не ходили в школу по полнедели, чему были очень рады.
у нас в казарме ( Свердловская обл. километров 200 на северо-восток от Тавды ) на новый 1979 год батареи повзрывались. до потепления в казарме было минус 7. спали в шинелях и накрывались полушубками и матрасами.
нам всегда кажется,что всё самое плохое происходит только сейчас и только с нами....вот для примера 8 самых холодных зим за последние 100лет..... 8 самых холодных зим ХХ века
1. В начале февраля 2012 года сильные морозы сковали Черное море у берегов Украины. Толщина льда у берега достигала 40 см. Все пирсы покрылись ледяной коркой, из-за чего перемещаться по ним стало практически невозможно. Из-за сложившейся ситуации во всех черноморских портах Украины, Румынии и Болгарии на неопределенное время была прекращена навигация. Море стало непригодно для судоходства, зато великолепно подходило для катания на коньках.В СМИ проскакивало сообщение, что предыдущий раз море замерзало лишь в 1977 году. Тем не менее, в сети интернет достаточно фотографий замерзших пирсов Одессы в 2011 и 2005 годах.
2. Отличилась холодами зима 2002 года. В Германии из-за морозов полностью было остановлено движение судов по каналу Майн-Дунай, являющемуся важной европейской водной транспортной артерией. Толщина льда, в который вмерзли более 20 судов, достигала местами 70 см. Тогда же из-за сильных холодов замерзла лагуна Венеции, гондолы, вмерзли в лед. Аналогичная погода наблюдалась в 1985 году.
3. 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег. И это был не просто «снежок», тающий при соприкосновении с землей. Из-за образовавшихся за несколько часов снегопада сугробов, в Алжире было отмечено непродолжительное нарушение автомобильного движения!
4. В некоторых источниках зима 1968-1969 годов упоминаются как «зима неистовых морозов». На черноморском побережье России температура ниже -40°С держалась 26 дней. Жесткие ураганы сменялись лютыми морозами. Это продолжалось на протяжении всех трех зимних месяцев. В середине февраля Каспийское море покрылось льдом. Европу лихорадило от постоянных снегопадов.
5. 1962-1963 холод в очередной раз сковал Европу. Замерзли реки Франции и Германии. В Великобритании из-за пятиметровых сугробов Ассоциация футбола страны вынуждена была отменить регулярный розыгрыш Кубка Англии. Три долгих месяца не привыкшие к морозам в -20°С англичане ждали окончания популярного соревнования. Только 11 марта были доигранны последние игры турнира, начавшегося в январе.
В феврале 1963 год англичане катались по Темзе на велосипедах… а россияне были удивлены, когда по весне обнаружили, что вымерзло 90% самого выносливого сорта яблок «Антоновка».
6. 1953-1954 годов на обширной территории от Атлантики до Урала с ноября по апрель лютовала стужа, замерзла северная часть Черного и вся акватория Азовского морей. Замерзли каналы Венеции и Датский пролив.
7. Исключительно суровой погода была в России в феврале 1929 года. Средняя температура в Москве упала до -20°С, что на 10 градусов ниже нормы. Даже на юге, в Тбилиси и Ялте температура упала ниже нуля. На южном берегу Крыма температура достигала -22-25°С. Погибло много плодовых деревьев. Вымерзли цитрусовые и виноградники.
8. В 1911 году на всей Европейской части России температура в течение месяца держалась на отметке -40. В северных районах страны ртутный столбик опускался до -55°С. Люди, перед выходом на улицу, мазали лица гусиным жиром, чтобы избежать обморожений.
Каждое утро декабря мы ходили в вуз при температуре минус 42 градуса! В новогоднюю ночь в Ижевске было минус 50(!!!), а в Глазове минус 56! В Ижевске в одну ночь облезла краска со всех трамваев! И это помнит любой, кто пережил. В домах в трубах замерз газ и мы варили пельмени в электросамоваре. Даже где-то пленка есть, снятая кинокамерой, где отец достает пельмени из самовара!