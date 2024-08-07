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На фоне обострения на Ближнем Востоке Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с иранским президентом

На фоне обострения на Ближнем Востоке Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с иранским президентом

В условиях усиливающихся региональных и глобальных угроз растет значение российско-иранского сотрудничества в самых разных сферах.

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Natalija Osminina
Все верно. За Израиль- США, за Иран-Россия. &quot;Как два различных полюса, Во всем враждебны мы, – За свет и мир мы боремся, Они – за царство тьмы.&quot; Священная война. Василий Лебедев-Кумач
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