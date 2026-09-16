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Призовые баллы за электронное голосование можно пожертвовать одной из 125 благотворительных организаций

Призовые баллы за электронное голосование можно пожертвовать одной из 125 благотворительных организаций

Участники электронного голосования в Москве смогут направить призовые баллы одной из 125 благотворительных организаций.

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