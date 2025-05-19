В Бахчисарайском районе пройдут антитеррористические учения с эвакуацией населения

23 мая c 09.00 до 16.00 часов на территории Скалистовского сельского поселения пройдут антитеррористические учения, в ходе которых участники применят средства имитации и холостой стрельбы, сообщили в пресс-службе администрации района.
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