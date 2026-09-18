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Газета.ру

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Путин призвал Запад жить дружно, иначе России придется отвечать

Путин призвал Запад жить дружно, иначе России придется отвечать

Президент России Владимир Путин призвал страны Запада жить дружно, заявив, что в противном случае РФ придется отвечать.

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