В Калужской области сотрудниками полиции пресечен канал сбыта наркотиков

Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в ходе реализации оперативных мероприятий задержана местная жительница, пытавшаяся сбыть посредством тайника наркотическое средство мефедрон массой более 20 г.
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