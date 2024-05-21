Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

В Калужской области сотрудниками полиции пресечен канал сбыта наркотиков

В Калужской области сотрудниками полиции пресечен канал сбыта наркотиков

Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области в ходе реализации оперативных мероприятий задержана местная жительница, пытавшаяся сбыть посредством тайника наркотическое средство мефедрон массой более 20 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх