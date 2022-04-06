Белгородскому аэропорту продлили ограничение на работу до 13 апреля

Аэропорт в Белгороде не будет работать до 03:45 13 апреля. Росавиация вновь продлила ограничения. Помимо Белгорода, в списке ещё десять городов: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.