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Белгородскому аэропорту продлили ограничение на работу до 13 апреля

Белгородскому аэропорту продлили ограничение на работу до 13 апреля

Аэропорт в Белгороде не будет работать до 03:45 13 апреля. Росавиация вновь продлила ограничения. Помимо Белгорода, в списке ещё десять городов: Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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