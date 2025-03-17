Трагедия в ночном клубе в Северной Македонии. Санду отправила соболезнования

По меньшей мере 59 человек погибли, а 155 получили травмы в результате пожара, вспыхнувшего в ночь с субботы на воскресенье на дискотеке в городе Кочани, расположенном примерно в 100 километрах от столицы Скопье.
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