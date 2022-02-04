Япония изучит варианты поставок газа в ЕС, но не в ущерб населению страны - министр

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но не в ущерб населению страны.