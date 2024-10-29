Количество магазинов modi выросло за счет сотрудничества с «Перекрестком»

Розничная сеть магазинов modi и сеть супермаркетов «Перекресток» создали коллаборацию, в рамках которой торговые стенды modi появятся в 858 магазинах «Перекресток» по всей стране, говорится в поступившем сообщении.
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